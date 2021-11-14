Зруйновані дерева, пошкоджені будинки та скасовані рейси: на Нью-Йорк обрушилися вітри і град

У США одразу декілька штатів стали заручниками негоди. Так, шквальний вітер, який місцями був схожий на торнадо, обрушився на Нью-Йорк та ще 3 найближчих штати.

Стихія пошкодила будинки та повалила дерева. На щастя, повідомлень про травми серед людей поки немає.

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Наслідки негоди

Стихія накрила схід США 13 листопада. У штатах зафіксували сильний вітер, град та стовпи повітря, схожі на торнадо. Як наслідок – негода пошкодила будинки, повалила дерева. На відео, знятих у постраждалих районах, видно, що у повітря підіймаються уламки. Також приблизно 20 тисяч будинків залишилися без електрики.

Головний метеоролог станції Райан Ханрахан сказав, що принаймні, 2 вітрові колони з'явилися з явною ознакою торнадо.

Що відомо про торнадо у США? Географічні умови та клімат у внутрішніх районах Сполучених Штатів сприяють утворенню ураганів та торнадо. Ба більше, як пише



Поява торнадо у США загалом пояснити просто. Тепле вологе повітря Мексиканської затоки зустрічається із сухим холодним повітрям зі Скелястих гір, затиснутим повітряними потоками зі сходу країни. Це часто створює умови, що ведуть до сильних гроз. Географічні умови та клімат у внутрішніх районах Сполучених Штатів сприяють утворенню ураганів та торнадо. Ба більше, як пише BBC , три чверті торнадо у світі припадають на Північну Америку. Переважна більшість із них відбуваються у центральній частині США – у регіоні, який називають "Алеєю торнадо".Поява торнадо у США загалом пояснити просто. Тепле вологе повітря Мексиканської затоки зустрічається із сухим холодним повітрям зі Скелястих гір, затиснутим повітряними потоками зі сходу країни. Це часто створює умови, що ведуть до сильних гроз.

Де зафіксували негоду:

Національна метеорологічна служба підтвердила повідомлення про град на Лонг-Айленді , а пориви вітру зі швидкістю 40 миль на годину (понад 64 кілометри на годину) були зареєстровані в аеропорту "Монток".

, а пориви вітру зі швидкістю 40 миль на годину (понад 64 кілометри на годину) були зареєстровані в аеропорту "Монток". Також були повідомлення про невеликий град в Коннектикуті .

. Загалом через сувору погоду затримали 143 рейси, що вилітають з аеропортів Ньюарка, Нью-Джерсі, Нью-Йорка і Бостона.

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Наслідки негоди / Фото The Independent

Зауважимо, що лише нещодавно – наприкінці жовтня – у містечку Лейк-Чарльз, що в США, зафіксували потужний торнадо. Поранення внаслідок лиха отримали двоє людей, з десяток будинків зазнали суттєвих руйнувань.