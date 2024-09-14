Зруйновано та пошкоджено будівлі, виникла пожежа: наслідки удару "Шахедами" по Одещині

Російські окупанти в ніч на 14 вересня вкотре атакували "Шахедами" Одещину. Внаслідок цього, на жаль, є пошкодження.

В місцевій ОВА розповіли детальніше про нічну атаку ворога на регіон та про її наслідки.

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Наслідки атаки "Шахедів" по Одещині

Другу ніч поспіль російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеський та Ізмаїльський райони. Напружена бойова робота сил ППО тривала більше 3 годин. Дякуємо нашим оборонцям неба,

– ідеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що внаслідок падіння уламків дронів у передмісті Одеси на території приватного домогосподарства зруйновано 3 споруди, пошкоджено житловий будинок та гараж.

На щастя, загиблих та постраждалих людей немає.

Крім того, там додали, що в Одеському районі падіння уламків ворожого БпЛА на території житлового сектору спричинили загоряння даху приватного будинку. Зазначається, що господарі власноруч оперативно ліквідували пожежу площею 10 метрів квадратних.

Внаслідок атаки росіян на іншій локації загорівся автомобіль та складське приміщення. Працівники ДСНС оперативно ліквідували вогонь. В ОВА додали, що жодної інформації про постраждалих не надходило.

В Ізмаїльському районі пошкоджено стіну ангара, вікна і двері дачного будинку, минулося без загоряння. На щастя, там загиблих та постраждалих також немає.

Працівники правоохоронних органів фіксують наслідки терору окупантів проти цивільного населення Одещини.

Наслідки атаки на Одещину / Фото Олега Кіпера, глави ОВА