Вночі ЗСУ вдарили з HIMARS по базі "вагнерівців" у Сватовому: багато жертв

Ніч проти 12 грудня виявилася неспокійною для окупантів у Сватовому, адже до них на вогник завітало "бавовнятко". Воно вручило ворогам безкоштовні квитки на концерт до Кобзона.

У мережі пишуть, що гаряче було у штабі "Вагнера" у Сватовому, передає 24 канал.

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Судячи з оприлюднених відео, внаслідок обстрілу є багато загиблих. Як відомо, удар завдали якраз по гуртожитку з бойовиками ПВК "Вагнер". Туди у гості зайшли пара ракет HIMARS.

Додамо, що раніше серед російських призовників та мобілізованих активно ширилася жахалка про те, що до "поганих" руських, які критикують Владіміра Путіна, вночі прийдуть злі HIMARS. Як ми бачимо, HIMARS байдуже – "поганий" ти чи "хороший" окупант.

Наслідки удару по позиціях вагнерівців у Сватовому: дивіться відео

А 11 грудня HIMARS знайшов вагнерівців у місті Кадіївка, що на Луганщині. Внаслідок удару там спалахнула пожежа. Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що справді в Кадіївці в окупантів була "бавовна".

Так, нарешті вони дослуховуються до нашого президента та курять там, де треба. В них відбулась "бавовна" дійсно там, де був штаб вагнерівців,

– заявив посадовець.

Очільник обласної військової адміністрації пояснив, що росіяни вже навіть не приховують, що в них там величезні втрати, багато загинули.

Збройні Сили України ліквідували вже 94 140 російських окупантів. Наші захисники продовжують завдавати шалених втрат загарбникам.