Було багато непідготовлених окупантів: кадри успішного бою за Новоселівське

Українські військові продовжують успішно знищувати ворога. Завдяки дронам наші захисники відправляють окупантів на той світ, а ми можемо побачити сам процес.

У мережу виклали кілька роликів з успішною роботою, яку провела 92 бригада. Нашим військовим вдалося завдати чимало клопоту ворогові у бою за Новоселівське, що на Луганщині.

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Окупанти метушаться, бігають

Як то кажуть, нам дуже подобається, коли ворог метушиться, бігає. Саме такими були бійці "другої армії світу", яких накрили наші захисники.

Передовсім слід розуміти, що ці ролики демонструють чималу кількість окупантів у самому селі. Водночас можна побачити, що вони не можуть похизуватися якісною підготовкою. І це, звичайно ж, допомогло їх викурити.

БпЛА зняли, як ЗСУ викурюють окупантів з Новоселівського: дивіться відео

Оскільки ми заговорили про викурювання ворогів, то не зайвим буде пригадати статистику втрат. Зауважимо, що з кожним днем вона росте стрімкими темпами. На це, зокрема, впливає прагнення росіян вийти на адміністративні межі Донецької області.

Понад 114 тисяч ворогів знищили

Зауважимо, що станом на 14 січня нашим захисникам і захисницям вдалося знищити 114 660 загарбників. А лиш за минулу добу на "концерт Кобзона" відправили 530 солдатів з країни-агресорки.

Також у ворога стало на 3104 танки, 6173 бойові броньовані машини, 2090 артилерійські системи, 437 РСЗВ, 219 засобів ППО, 286 літаків, 276 гелікоптерів, 1687 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 723 крилаті ракети, 17 суден, 4846 автомобілів і автомобільної техніки та 186 одиниць спецтехніки менше.