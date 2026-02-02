Сили оборони уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованих територіях

Українські військові вночі у понеділок, 2 лютого, завдали низки успішних ударів по ворожих об'єктах на території тимчасово окупованих регіонів України, зокрема частини Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати противника.

Дивіться також Ефект уже є: військовослужбовець пояснив, як на окупантів вплинуло обмеження роботи Starlink

Які об'єкти ворога уразили?

Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління росіян полкового та дивізійного рівня у районі Курахівки, що у Донецькій області. Також сталося влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи окупантів.

Водночас українські військові вкотре атакували пункти управління БпЛА, через що страждають спроможності росіян. Подібні цілі уразили у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області, масштаби пошкоджень з'ясовують.

Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України,

– ідеться у повідомленні.

До слова, станом на 3 лютого загальні втрати особового складу ворога становлять 1 241 530 осіб.

Яких втрат завдали росіянам раніше?