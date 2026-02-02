Сили оборони уразили ворожі пункти управління та склад боєприпасів на окупованих територіях
- Українські військові завдали ударів по двох пунктах управління та складу боєприпасів на окупованих територіях.
- Атакували об'єкти у районі Курахівки, що у Донецькій області, і біля Успенівки та Гуляйполя Запорізької області.
Українські військові вночі у понеділок, 2 лютого, завдали низки успішних ударів по ворожих об'єктах на території тимчасово окупованих регіонів України, зокрема частини Донецької та Запорізької областей.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Наразі уточнюють втрати противника.
Які об'єкти ворога уразили?
Сили оборони завдали ударів по двох пунктах управління росіян полкового та дивізійного рівня у районі Курахівки, що у Донецькій області. Також сталося влучання у склад боєприпасів, який забезпечував підрозділи окупантів.
Водночас українські військові вкотре атакували пункти управління БпЛА, через що страждають спроможності росіян. Подібні цілі уразили у районах Успенівки та Гуляйполя Запорізької області, масштаби пошкоджень з'ясовують.
Сили оборони системно підривають наступальний потенціал російських окупантів з метою припинення збройної агресії російської федерації проти України,
– ідеться у повідомленні.
До слова, станом на 3 лютого загальні втрати особового складу ворога становлять 1 241 530 осіб.
Яких втрат завдали росіянам раніше?
Нещодавно бійці "Азову" знищили два розвідувальні Merlin‑VR росіян. Вартість двох Merlin-VR оцінюють приблизно у 600 тисяч доларів, це один із найдорожчих і найтехнологічніших БпЛА в арсеналі російської армії.
Також під час штурму під Покровськом росіяни захопили чотирьох бійців ЗСУ. Українські військові вирвались із російського полону завдяки роботі аеророзвідки та FPV-дронів, ворожу групу вдалося ліквідувати.
До слова, минулої ночі українські бійці також атакували військові об'єкти російських загарбників на окупованих територіях, зокрема, ремонтну базу в Запорізькій області та пункт управління БпЛА у Донецькій області.