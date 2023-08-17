Рятуватися було марно: ЗСУ з допомогою HIMARS ефектно накрили окупантів на їхньому полігоні

Українські військові продовжують ювелірно виконувати свою роботу. З допомогою РСЗВ HIMARS вони накрили окупантів на їхньому ж полігоні. Це вдалося зафіксувати з допомогою дрона.

Останнє також варте особливої уваги, адже ворожим засобам РЕБ не вдалося посадити безпілотник. Тож він спокійненько зафіксував, як HIMARS відправляє на той світ російських загарбників.

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Допомагають українці в окупації

Відео з результативною роботою наших військових виклав у мережу Центр національного спротиву. На ролику можна побачити, як з допомогою реактивної системи залпового вогню HIMARS жива сила окупанта перетворюється на неживу.

Особливої уваги заслуговує те, без кого була б неможлива робота по ворогові. Відомо, що інформацію про їхнє розташування наші захисники отримали від українців, котрі перебувають у тимчасовій окупації.

Кадри демонструють нам групу загарбників. Вони чемненько вишикувалися просто неба, щоб проводити навчальні стрільби. OSINT-дослідники зауважили, що влучання було за 50 кілометрів від лінії фронту на окупованій частині Херсонщини.



Влучання було на окупованій частині Херсонщини / Special Kherson Cat

Неподалік місця тренування загарбників також розташований навчальний клас. Вишикувалися 18 окупантів, по яких і вдарила ракета, яку наші військові випустили з HIMARS.

Наші захисники влучили у навчальний центр ворога з HIMARS: дивіться відео

Так, на "концерт Кобзона" відправилися щонайменше 8 загарбників. Ще 4 окупанти зазнали поранень внаслідок обстрілу. До місця прильоту вороги відразу ж пригнали вантажівку. З її допомогою вони оперативно спробували втекти до безпечнішого місця.

Відомо також, що частина загарбників відсиджувалася у так званому "навчальному класі". Але саме по ньому прилетіла друга ракета. Припускають, що мовиться про M30A1. Вона оснащена 180 тисячами вольфрамових кульок.

Оскільки ми заговорили про втрати ворога, то не зайвим буде пригадати актуальну статистику Генштабу ЗСУ. Зранку 16 серпня нам повідомили, що за минулу добу знищили 650 окупантів, а від початку повномасштабного вторгнення – аж 255 570 бійців так званої "другої армії світу".