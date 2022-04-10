ЗСУ готові фантастично, – Подоляк розповів, чого чекати від російської "орди вбивць" на Сході

Українські військові повністю готові до того, щоб дати гідну відсіч російським загарбникам на Сході України. Цю "орду вбивць і ґвалтівників" будуть знищувати.

Детальніше розповів, яка там ситуація Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк 9 квітня. Він акцентував, що готовність наших військ на фантастичному рівні. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на ефір одного з телеканалів.

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Росія хоче помститися за свої невдачі

Найближчим часом Росія почне атаку на Сході країни. Кремль хоче помститися за те, що наша армія почала виглядати потужною в очах всього світу.

ЗСУ – не перша, друга армія світу. Це просто армія поза межами конкуренції. І військово-цивільні адміністрації, і збройні сили фантастично готові до того, що Росія невдовзі завдасть удар на Сході,

– сказав Подоляк.

Він зауважив на помилковості думки, що в Україну зайшла армія Росії. На думку радника ОП, єдине правильне визначення для цих військ – "орда вбивць і ґвалтівників".

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