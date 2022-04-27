"ЗСУ готують постановку про загибель мирних": пропаганда Кремля вигадала новий фейк
Джерело:телеграм Сергія Гайдая
Російська пропаганда не припиняє спроб виправдати злочинів своїх солдатів. Цього разу ворог поширює відверту брехню про обстріл Лисичанська.
Доволі часто російські окупанти "попереджають" про свої майбутні цілі, щоб згодом звинуватити у своїх злочинах ЗСУ. Цього разу під прицілом може опинитися Лисичанськ.
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Черговий фейк росіян
Ворог почав поширювати інформацію про те, що ЗСУ біля центрального ринку Лисичанська нібито готують постановку про загибель мирних українців.
Артилеристи 57-ї бригади напередодні помилково самі обстріляли цей район. Тепер вони звозять туди розбиті машини та тіла українських військовослужбовців, переодягнених у цивільне,
– брешуть рашисти у своєму повідомленні.
Насправді ж зараз на ринку тихо, жодних тіл не виявили. Повідомляється, що цей черговий вкид ворога може бути спробою виправдати свій майбутній злочин.
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