Україна нарощує сили для контрнаступу, – The Economist

Збройні Сили України планують розпочати великий контрнаступ. Він може відбутися вже у квітні.

"Друга армія світу" виявилась ще більш слабкішою, ніж вважалося раніше. Поворотний момент настав 20 січня на засіданні Контактної групи з оборони України, організованому США. Тоді союзники погодилися озброїти Україну і відтоді почався потік зброї.

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ЗСУ нарощують сили для контрнаступу

З усієї військової допомоги, яку обіцяв Пентагон з початку війни, 40% – понад 8 мільярдів доларів – надійшли лише за три місяці, починаючи з грудня.

Поставки озброєнь, узгоджені в Німеччині в січні, становлять дві третини від загальної кількості, відправленої Україні за весь 2022 рік. Американський пакет включає в себе, наприклад, броньовані мостоукладальники, які були б життєво необхідні для будь-якого наступу на Півдні чи Сході.

Таким чином, українська армія трансформується. Практично третина нашої армії незабаром матиме озброєння, що відповідає стандартам НАТО.

Російський наступ, що почався в кінці січня, частково призначався для того, щоб змусити Україну використовувати ці резерви, що значно ускладнило контрнаступ,

– кажуть аналітики.

Також зазначається, що Валерій Залужний уникнув нової пастки. Замість того, щоб кинути у Бахмут значні резерви для порятунку міста, він відправив війська за кордон для навчання на новій техніці.

Окупанти у жахливому стані

На думку аналітиків, ворожа армія перебуває зараз у жахливому стані. Якщо окупанти захоплять Бахмут і вирішать заглибитися далі, то їм доведеться ще більше виснажувати свої резерви.

Військовий експерт спрогнозував наступ ЗСУ

Нещодавно військовий експерт Юрій Федоров розповів, що Україна ретельно готується до контрнаступу, щоб звільнити окуповані території. Невідомо, де саме це станеться, але зараз називають два ймовірних напрямки.

За словами Федорова, є інформація про два можливих напрямки: перший – на Півдні України з виходом на азовське узбережжя, другий – в Луганській області. Звісно, напрямки можуть змінитися. Але таку інформацію подали в американському ЗМІ.