ЗСУ на Харківщині збили ще один літак окупантів

У Харківській області наші захисники знешкодили всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34.

У повітряному командуванні "Схід" оприлюднили світлину з димом, який йде від ворожого літака.

До теми Повітряні сили ЗСУ знищили дві ракети, які окупанти з літаків запустили по Заходу

Б'ємо окупанта! Тримаємо стрій!

– додали оборонці.

Додамо, що станом на 25 квітня, ЗСУ вже знищили 181 ворожий літак та 154 гелікоптерів. Також військові ліквідували понад 21 900 російських загарбників та тисячі одиниць наземної техніки.

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