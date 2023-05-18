ЗСУ контролюють південно-західну частину Бахмута, – Міноборони

Противник стягнув у Бахмут більшу частину своїх резервів та значно посилив угруповання. Проте українські захисники та захисниці продовжують відбивати атаки й на деяких ділянках фронту просуваються вперед.

У Міноборони наголосили, що росіяни протягом дня постійно атакують Бахмут. Українські Сили оборони мужньо відбивають ворожі наступальні операції.

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Бої за Бахмут тривають

Маляр заявила, що протягом 18 травня росіяни постійно атакували місто. Окрім того, на півночі від Бахмута ворог також намагався тиснути на українських захисників.

Станом на зараз ми контролюємо південно-західну частину Бахмута,

– повідомила Маляр.

Сили оборони на окремих ділянках просунулися від 500 до 1 000 метрів. У Міноборони розповіли, що протягом дня у передмісті Бахмута на півдні йшли запеклі бої. Противник переходив у наступ та намагався повернути втрачені території, але зазнав втрат та не зміг виконати свої задачі. Командування ОСУВ Хортиця, в зоні відповідальності якого Бахмутський напрямок, тримає ситуацію під контролем.

"Військові задачі оборона Бахмута та передмістя виконує. Наразі ми виграємо час для певних запланованих дій", – підкреслили в Міноборони.

На західних околицях здійснили прорив

Раніше 3-тя окрема штурмова бригада, яка сформована з ветеранів підрозділу "Азов" повідомила про прорив на західних околицях Бахмута. Ворога відкинули на сотні метрів, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

Азовці заявили, що ворога відкинули на 700 метрів вглиб на західних околицях, ширина смуги прориву склала близько 2 000 метрів. Під час наступальної операції українських захисників було ліквідовано близько 50 окупантів, ще сотня – отримала поранення.

Українські захисники також ліквідували резерви ворога на даному напрямку, зокрема декілька російських складів БК. Окрім того, вдалося взяти в полон четверо ворогів.

"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу", – заявили азовці.

Окрім того, у 3-й окремій штурмовій бригаді повідомили, що успішні штурмові дії виконували бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів.