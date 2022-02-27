ЗСУ контролюють ситуацію у Києві та знищують ворога, – Арестович

У новому відеозверненні Олексій Арестович прокоментував ситуацію у Києві та на околицях столиці. Він переконав, що ворог дезорієнтований, а Збройні сили України тримають ситуацію під контролем.

Під час брифінгу радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заспокоїв Киян і мешканців сусідніх зі столицею міст, передає 24 канал.

Важливо За добу обстановка змінилася несуттєво, противник активно не наступає, – Арестович

Збройні сили України контролюють ситуацію

Олексій Арестович зауважив, що ворог зранку спробував просунутися у напрямку міст Бучі, Гостомеля та Ірпеня. Втім, окупанти потрапили під потужний артилерійський ракетний і авіаційний удари ЗСУ.

Радник голови ОП підкреслив, що зараз противник дезорганізований і пробує хіба проводити розвідку в напрямку міста Ірпінь. І то невеликими силами.

Збройні сили України контролюють ситуацію, знищують ворога,

– підкреслив він.

Крім того, він додав, що частину противників за допомогою "коктейлів Молотова" спалили самі мешканці Бучі.

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