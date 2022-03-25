ЗСУ контролюють величезну територію Київщини, а Макарів поки що – у сірій зоні

Збройні Сили України контролюють величезну територію Київської області, а населений пункт Макарів поки що перебуває в сірій зоні.

Таку інформацію повідомив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич.

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За його словами, ситуація у Києві і навколо нього стабільна, контрольована повністю нашими військами. Він зазначив, що існує невелике напруження в районі міста Ірпінь, проте воно повністю контрольована ЗСУ.

На сьогодні на Броварському і Бориспільському напрямах противник зупинив свої наміри здійснення переміщень, до активних дій не готовий. На напрямку Ірпеня противник намагається відновити наступ і повністю захопити Ірпінь. Ці спроби успіху не мають,

– заявив Грузевич.

Генерал додав, що бійці ЗСУ контролюють значну частину Київської області, а населений пункт Макарів поки що перебуває в сірій зоні.

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