Що було найскладнішим у Курській операції ЗСУ: думка командира

Олег Ширяєв одним із перших заходив у Курську область. Він Герой України, командир 225 окремого штурмового батальйону, воював ще за часів АТО. В інтерв'ю Суспільному розповів про операцію на Курщині.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Військовий про Курську операцію

Командир постійно включений у роботу і пригадав: коли починалась Курська операція, то взагалі спав дві години на добу. До операції готувалися, паралельно воювали в Часовому Ярі. Але не знали, що підрозділ заходитиме на територію Росії. Тому були здивовані.

Було складно усвідомити, потім вже пристосувалися. Я, наприклад, досвіду не мав подолання мінно-вибухових загороджень, протитанкових ровів. Я розумів, як це робиться теоретично. У нашій військовій історії такого роду операції, в сучасній Україні не було. Проти Росії ми воювали, але на територію не заходили,

– розповів Ширяєв.

На його думку, найважче – це зайти. "Ті, хто заходять, повинні тримати, і все", – сказав він. А от штурми та передача позицій – це інше.

Яка ситуація на Курщині

Росіянам там непереливки. Тільки за 2 січня ЗСУ завдали високоточного удару по їхньому командному пункту у населеному пункті Мар'їне. При цьому загрози для цивільного населення мінімізували.

А ще прилетіло по будинку культури, де перебували окупанти з 810 бригади. Це сталося в селі Іванівське, коли росіяни зібралися для нагородження.