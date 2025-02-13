ЗСУ контролюють на Курщині сотні квадратних кілометрів: Сирський розповів деталі

Українські захисники продовжують ведення операції у Курській області. Нині Сили оборони контролюють сотні квадратних кілометрів, що кардинально ламає плани ворога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

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Сирський провів роботу на Сумському напрямку

Головком ЗСУ повідомив, що провів роботу у бойових частинах на Сумському напрямку. Торік саме на цій ділянці фронту ворог планував створити "санітарну зону", щоб розвивати наступ на Харків та Суми.

Тоді ЗСУ почали діяти на випередження й у серпні 2024 року провели власну наступальну операцію на територію противника у Курській області. Нині Сили оборони продовжують утримувати ворога на цій ділянці фронту, й ба більше – проводити нові наступальні дії.

Як повідомив Сирський, на сьогодні ЗСУ контролюють близько 500 квадратних кілометрів на Курщині.

Ми зламали ворожі плани. І сьогодні маємо власну зону безпеки на території Росії, вздовж кордону України, утримуємо близько пів тисячі квадратних кілометрів та примушуємо росіян переміщувати свої найбільш боєздатні підрозділи з інших напрямків,

– повідомив Сирський.

Генерал зауважив, що під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема – потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах.

Крім того, під час роботи на Сумському напрямку Сирський вислухав пропозиції командирів, а також прийняв необхідні рішення для забезпечення наших військ необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони.

Раніше у ЗСУ повідомили, що перебувають у маневровій обороні та успішно відбивають штурми російської армії. Офіцер 80-ї ОДШБр Петро Гайдащук додав, що противник намагається здійснювати атаки малими штурмовими групами. Однак Сили оборони продовжують утримувати позиції та завдають втрат ворогу.

Гайдащук зауважив, що Курський напрямок є дуже важливим для росіян. Саме тому на цю ділянку фронту перекидають техніку та живу сили з інших ділянок фронту.

До слова, Володимир Зеленський готовий запропонувати Росії обмін територіями, якщо Дональду Трампу вдасться здійснити переговори між Україною та Росією. Президент України вважає, що частину Курської області можна було б обміняти на українські території, які нині контролює ворог.