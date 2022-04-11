ЗСУ "ламають хребет" Путіну, – Піонтковський припустив, чому Захід впевнений у перемозі України

На Заході все частіше говорять про беззаперечну перемогу України у цій війні. У Вашингтоні про це заговорили цілком серйозно кілька днів тому, зі схожими заявами виступили Блінкен та Урсула фон дер Ляєн.

Про це розповів російський політолог Андрій Піонтковський, в ефірі 24 каналу. Він також зауважив, що навіть найбільш обережні європейські політики голосно артикулюють слово "перемога".

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"Те, що Україну так палко підтримує Велика Британія – не випадково, адже за цим вимальовуються потужні історичні паралелі, британці дуже добре пам’ятають свою країну у 1940 році і вважають своїм обов’язком допомогти Україні у 2022, адже картина абсолютно однакова: країна залишилась із ворогом одна", – стверджує політолог.

Кардинальна зміна риторики Кремля – заслуга Збройних Сил України на полі бою. Все ж американці були надзвичайно точні у прогнозах завжди, але провалились, коли оцінили шанси України протриматись, максимум, 96 годин,

– говорить Піонтковський.

Російський політолог зазначає, що розмови західних партнерів про перемогу України зараз прив'язують до звірств, які відкрились у Бучі, але зміна риторики відбулась за кілька днів до цього.

Європі та НАТО набридло спостерігати за Столтенбергом, який постійно повторює про недопущення ескалації конфлікту НАТО та Росії, а в той час ЗСУ "ламають хребет" Путіну,

– резюмує Андрій Піонтковський.

Повне інтерв'ю із Андрієм Піонтковським: дивіться відео



