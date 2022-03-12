ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма

Збройні Сили України продовжують вести битву з ордою за місто Ізюм на Харківщині. Нашим військовим вдалося збити ворожий російський винищувач.

Літак ворога знищили завдяки комплексу Stinger

Про ліквідацію російського винищувача повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, літак знешкодила мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ.

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Винищувач було збито близько 12-ї години в Ізюмському районі. Літак ворога знищили з переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger.

Після того, як українські військові влучили у винищувач окупантів, він задимівся. Повідомляється, що літак "відправився додому" і впав на території Бєлгородської області Росії.

Додамо, що станом на ранок 12-го березня Україна знищила 58 літаків та 83 гелікоптери.

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