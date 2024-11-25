"Не пхайтесь сюди ніколи": російський командир перед загибеллю пошкодував, що прийшов в Україну

Під час боїв на території Курської області командир російської групи бійців з позивним "Ларкін" за кілька годин до власної загибелі записав зізнання на відео, у якому висловив жаль, що прийшов на фронт.

Він порадив своїм співгромадянам не брати участі у бойових діях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Що відомо про це

Якщо дивіться це відео – не лізьте сюди ніколи! Не шукайте тут щастя,

– каже окупант.

За словами українських захисників, разом зі своїм загоном окупант вщент знищив одне з тамтешніх сіл намагаючись безрезультатно вибити з нього підрозділи Галицьких десантників. Зазнавши втрат росіяни розбіглись по підвалах.

Зазначається, що окупанти були налякані, без звʼязку, води та їжі, й майже тиждень чекали на підкріплення. Та замість допомоги вороги отримали наказ на ще одну спробу мʼясного штурму, який для "Ларкіна" та його підлеглих виявився останнім.

"Щодня сотні таких же шукачів удачі як Ларкін, закінчують своє життя стикаючись з українським військом. Помилку про рішення йти на цю війну найманці усвідомлюють надто пізно - коли шансів на порятунок вже майже немає", – наголошують бійці.

Росіянин пожалкував через участь у війні: дивіться відео

Як додають у Десантно-штурмових військах, це відео є прикладом того, як Росія посилає на смерть тисячі своїх громадян, які вже перед загибеллю шкодують, що стали жертвами пропаганди та підняли зброю проти українців.