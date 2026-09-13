ЗСУ ліквідували виступ Росії під Лиманом і зірвали оточення Донбасу: огляд фронту від ISW

Сили оборони України ліквідували російський виступ на північ від Лимана та зупинили просування окупантів у Донецькій області. Це повністю перекреслило плани командування країни-терористки щодо масштабного оточення Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), упродовж останніх місяців українські військові відкинули противника до річки Жеребець.

Що відбувається на Донбасі?

Унаслідок успішних контрнаступальних дій українських підрозділів російське командування втратило можливість реалізувати план охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації з півночі та південного заходу.

Російські військові блогери також визнають втрату контролю над виступом і зазначають, що бої змістилися безпосередньо до оборонних рубежів уздовж річки Жеребець.

На Лиманському напрямку українські сили продовжують контратаки. Водночас головна мета Росії залишається незмінною – захопити Лиман і створити умови для широкого оточення українських позицій у районі укріпленого поясу Донеччини.

На Краматорському напрямку російські війська продовжують спроби проникнення малими групами. Українські військові зазначають, що окупанти активно використовують FPV-дрони, розвідувальні безпілотники та керовані авіабомби. Водночас розширення української "зони ураження" ускладнює російську логістику та просування.

На Костянтинівському напрямку росіяни 11 – 12 вересня продовжували наступ, але не просунулися. Окупанти намагаються рухатися у бік Дружківки з району Райського та регулярно завдають ударів керованими авіабомбами по українських позиціях.



Костянтинівка-Дружківка / ISW

На Покровсько-Добропільському напрямку російські війська продовжували наступальні дії, однак підтверджених успіхів не мали. Російське Міноборони заявило про захоплення Веселого, проте ця інформація знову ж таки потребує підтвердження.

Які основні зміни на інших напрямках фронту?

На Сумському напрямку російські війська 11 – 12 вересня продовжували наступальні дії, однак підтвердженого просування не мали. Росіяни намагалися проникнути на територію області через трубопровід із Курської області, однак українські військові завдали удару по близько 10 окупантах. Українська бригада заявила, що контролює цей маршрут.

На Харківському напрямку російські війська також продовжували наступ, зокрема поблизу Липців, але підтверджених успіхів не досягли. Російські джерела продовжують заявляти про нібито оточення українських сил на північний схід від Харкова, однак ISW не має підтверджень такого оточення. Водночас росіяни здійснювали спроби проникнення в районі Артільного.



Харківщина / ISW

На Куп'янському напрямку окупанти продовжували наступальні дії поблизу Западного та Дворічної, але просування не зафіксовано. На Боровському напрямку російські війська також намагалися атакувати, однак підтверджень їхнього просування немає.

На Запорізькому напрямку росіяни продовжували обмежені наступальні дії поблизу Гуляйполя та на заході області, однак без підтвердженого просування. Українські військові водночас завдають ударів по російських пунктах управління дронами, техніці та логістиці.

На Херсонському напрямку 12 вересня наземної активності російських чи українських військ не зафіксували. Водночас українські сили продовжували бити по російських військових об'єктах, зокрема по наземній станції управління дронами біля окупованого Залізного Порту.

Окремо триває українська кампанія проти російської військової логістики в Чорному та Азовському морях. Зокрема, український дрон уразив російський нафтовий танкер Armada Leader. За словами командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді, за останні 10 тижнів українські сили атакували 285 нафтових танкерів у Чорному та Азовському морях.