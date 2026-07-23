Воював на боці Росії: ЗСУ ліквідували зрадника з Хмельниччини

Українські військові на Сумщині ліквідували уродженця Нетішина В'ячеслава Цимбала. Той у 2024 році добровільно перейшов на бік Росії, підписавши контракт з ворожим міноборони.

Походив Цимбал з Нетішина на Хмельниччині. Про це повідомляють "Кримський вітер" і Валерій Преподобний, який вчився в одному класі зі зрадником.

Що відомо про Цимбала та як він загинув?

Відомо, що він мав звання прапорщика гвардії та служив у 810 бригаді морської піхоти Чорноморського флоту.

Валерій Преподобний, зі свого боку, розповів, що Цимбал учився деякий час учився з ним в одному класі у Нетішинській першій школі, потім два роки – в другій школі.

Перед війною зрадник разом із сімʼєю виїхав проживати на Донбас.

Пішов убивати українців добровільно. Напевно, мріяв дійти до Нетішина, але добрався тільки до Сумської області. Тепер його дружина Наталія отримає нову "Ладу",

– підкреслив Преподобний.

Додамо, що в середині червня ЗСУ ліквідували Артура Денісултанова. Його називали "особистим кілером Кадирова", а українці його можуть пам'ятати за замахом Адама Осмаєва. Тоді він видав себе за журналіста та під час зустрічі відкрив вогонь. У відповідь дружина Осмаєва, Аміна Окуєва, встигла поранити нападника.