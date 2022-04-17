ЗСУ матимуть більше можливостей, – Веніславський пояснив, чому важлива евакуація

Людей закликають терміново евакуйовуватись з тимчасово окупованих територій, а також місцевості, де ведуться активні бойові дії. Це допоможе ЗСУ давати відсіч ворогу.

Про це в ефірі 24 каналу заявив член Комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

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Він пояснив, що евакуація цивільних дасть більше можливостей Збройним Силам України, без завдання потенційної шкоди мирним громадянам України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуть активні бойові дії.

Чим менше там буде цивільних громадян, тим більше у Збройних Сил України можливостей звільнити територію,

– наголосив Веніславський.

Народний депутат зауважив, що рашисти використовують терористичні методи ведення війни. Зокрема, вони ховають свою техніку між житловими масивами, відкривають вогонь з житлових кварталів.

Як зазначив Веніславський, ворог це робить тому, що розуміє, що Збройні Сили України не завдаватимуть ударів по житлових районах, аби не постраждали наші громадяни. Якщо цивільні покинуть міста, то давати відсіч ворогу буде легше.