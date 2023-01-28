Для ЗСУ немає жодних застережень щодо ударів по території Росії, – Данілов

Окупанти продовжують завдавати ракетних та дронових ударів по Україні. Ніяких застережень щодо відповідних ударів по території Росії немає.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі "Радіо Свобода". За його словами, наші захисники також можуть атакувати та вдарити по військових цілях на території Росії.

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Удари ЗСУ по території Росії

Я не розумію, звідки з'являються дані про те, що ми не можемо влучати саме по військових цілях. Ми – не росіяни, і ми не знищуємо об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, дитсадки, школи,

– зазначив Данілов.

За його словами, якщо наші захисники працюватимуть, то це будуть лише військові об’єкти, які безпосередньо мають відношення до тих процесів, які відбуваються на фронті.

Українців не зламає ракетний терор Росії

Речник ГУР Андрій Юсов впевнений, що результат російських обстрілів один – Україна вистоїть. Він закцентував на тому, що ця так звана "спеціальна військова операція" є шаленою. Однак загарбникам не вдалось ні у перші тижні після 24 лютого зламати Україну, ні під час масованих ракетних атак швидко "положити" українську енергетичну систему.

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