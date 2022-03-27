ЗСУ намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупант частково закріпився

Збройні Сили України намагаються вибити російську армію з Рубіжного та Попасної, де окупанту частково вдалося закріпитися.

У деяких районах цих міст тривають вуличні бої. Про це 24 каналу повідомили джерела в Офісі Президента.

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Зокрема, в Попасній, за підтримки артилерії, ворог намагався здійснити штурм, однак українські військові дали відсіч і орки зазнали втрат.

Внаслідок обстрілів пошкоджено школу в селі поблизу Лисичанська, інфраструктуру станції швидкої допомоги в Сєвєродонецьку та два оптових склади міста,

– повідомили в ОП.

Відомо, що через ворожі обстріли постраждало двоє людей. Водночас вдалось врятувати з-під завалів четверо місцевих жителів.

До слова, перших 25 людей вдалось евакуювати з Рубіжного.

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