Сили оборони наступають на двох важливих напрямках і закріплюються, – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас наші захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях ворога. Також вони здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Що відбувається на фронті

Ворог і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось понад 35 бойових зіткнень.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

У Генштабі розповіли, що наші Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Вони закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та 4 – по зенітно-ракетних комплексах ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 16 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 4 зенітно-ракетних комплекси та 2 станції РЕБ противника.

ЗСУ суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності Росії

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр поділилася гарними новинами. За її словами, нашим захисникам вдалося підірвати спроможності російських окупантів на Південному напрямку.

Маляр зазначила, що за останні тижні наші оборонці на Півдні суттєво підірвали наступальні та оборонні спроможності ворога. Так, через знищення великої кількості складів з боєприпасами, кількість ворожих обстрілів зараз знизилась.