ЗСУ не дають окупантам просунутись вглиб Попасної
16 квітня 2022 , 07:39Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Збройні Сили України продовжують міцно тримати оборону на Луганщині. Вони не дозволяють ворогові пройти вглиб Попасної.
Російські окупанти безперервно гатять по Попасній. Про це повідомили в Генштабі 16 квітня.
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Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має,
– мовиться в повідомленні.
На Сєвєродонецькому напрямку ворог теж активізувався, щоб виснажити ЗСУ. Але вони міцно захищають.
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