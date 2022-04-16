ЗСУ не дають окупантам просунутись вглиб Попасної

Збройні Сили України продовжують міцно тримати оборону на Луганщині. Вони не дозволяють ворогові пройти вглиб Попасної.

Російські окупанти безперервно гатять по Попасній. Про це повідомили в Генштабі 16 квітня.

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Силами мотострілецьких підрозділів, у взаємодії з батальйоном однієї з приватних військових компаній, намагається покращити тактичне положення, просунутись вглиб населеного пункту Попасна. Успіху не має,

– мовиться в повідомленні.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог теж активізувався, щоб виснажити ЗСУ. Але вони міцно захищають.

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