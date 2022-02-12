У мережі поширили фейк, що Україна обстріляла Донецьк: у ЗСУ заперечили
На деяких проросійських ресурсах з'явилася інформація про начебто вибухи на не підконтрольній Україні території. У Збройних силах наголосили, що українські бійці не обстрілювали Донецьк і не планують.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про нібито вибухи на не підконтрольній Україні території та причетність до них бійців Збройних сил.
Читайте також У Москві цинічно звинувачують НАТО у "нагнітанні ситуації" довкола України
Українські військові не обстрілювали Донецьк
Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували й не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у напрямку Донецька,
– наголосив Залужний.
Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони ЗСУ не фіксували.
Крім того, артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають у районах відведення.
У мережі поширили інформацію про нібито вибух у Донецьку
Раніше у мережі почали писати, що жителі Донецька нібито почули потужний вибух. Російські ЗМІ та підконтрольні державі-агресорці ресурси з України почали писати, що причиною цього нібито став "обстріл з української сторони".
Згодом представники бойовиків заявили, що вибуху в Донецьку не було. Він буцімто прогримів на українській стороні.Зверніть увагу! Російські пропагандисти не зупинились на тому, що "побачили на Донбасі американських найманців", черга дійшла і до польських. Про прибуття "польських найманців" на Донбас повідомили в одній з так званих "республік бойовиків". Інформацію після цього підходили російські ЗМІ. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України запевнили, що це – черговий фейк.
До теми – рейтинг брехливих заяв Росії проти України: дивіться відео