У мережі поширили фейк, що Україна обстріляла Донецьк: у ЗСУ заперечили

На деяких проросійських ресурсах з'явилася інформація про начебто вибухи на не підконтрольній Україні території. У Збройних силах наголосили, що українські бійці не обстрілювали Донецьк і не планують.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував інформацію про нібито вибухи на не підконтрольній Україні території та причетність до них бійців Збройних сил.

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Українські військові не обстрілювали Донецьк

Збройні сили України дотримуються режиму припинення вогню, не планували й не здійснювали жодних обстрілів, зокрема у напрямку Донецька,

– наголосив Залужний.

Спостерігачі ОБСЄ також підтверджують, що жодних обстрілів зі сторони ЗСУ не фіксували.

Крім того, артилерійські підрозділи зі складу Об'єднаних сил перебувають у районах відведення.

У мережі поширили інформацію про нібито вибух у Донецьку

Раніше у мережі почали писати, що жителі Донецька нібито почули потужний вибух. Російські ЗМІ та підконтрольні державі-агресорці ресурси з України почали писати, що причиною цього нібито став "обстріл з української сторони".

Згодом представники бойовиків заявили, що вибуху в Донецьку не було. Він буцімто прогримів на українській стороні.

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