ЗСУ не завжди можуть підрахувати втрати росіян, адже часто атакують їх на 6 – 8 кілометрів вглиб

Втрати ворога можуть бути значно більшими, як у технічному забезпечені, так і серед особового складу російської армії.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання "Схід". Річ у тім, що українська авіація неодноразово завдавала ударів по ворогу на понад 6 – 8 кілометрів вглиб оборонних рядів.

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Українська авіація неодноразово завдавала ударів по скупченню військової техніки та колонам ворога на глибину понад 6 – 8 кілометрів оборонних порядків росіян,

– йдеться у повідомленні військових.

Відтак, порахувати реальні ворожі втрати вкрай важко, а їх може бути набагато більше.

До слова, за даними угрупування, з 4 по 12 березня у ході боротьби 8 батальйонних тактичних груп російських окупантів втратили боєздатність – і це лише орієнтовні результати.

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