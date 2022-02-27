ЗСУ негайно потребують топографічні карти

Одному зі штабів Збройних сил України потрібні топографічні карти. Мовиться про мапу території від білоруського кордону на півночі та аж до Львова.

Про це у своєму телеграмі повідомив нардеп Ярослав Железняк. За його словами, на картах необхідно, щоб були Львівська, Волинська і Рівненська області.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Лише найновіші карти з масштабом 1:100

Для тих людей, хто може допомогти з топографічними картами залишили спеціальний номер. Варто звертатись за телефоном 093 076 32 76.

Карти не мають бути застарілими. Потрібні лише найновіші зразки. Масштаб карт – не менше 1:100. Це означає, що зображення об'єкта, що зображається, менше у 100 разів.



Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

