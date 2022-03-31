ЗСУ нещадно нищать окупантів на Чернігівщині, – Чаус про ситуацію в місті та області

Збройні Сили України нещадно знищували ворога на території всієї Чернігівської області протягом останньої доби. Також прослідковується переміщення військ РФ всією територією області.

Таку інформацію повідомив у ранковому відеозверненні голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус.

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За словами Чауса, Українські захисники знищували ворога без зупинки, а також продовжують з такими ж силами та запасом робити це і зараз.

Повідомляється, що війська РФ продовжують нести великі втрати, вони – деморалізовані.

Відбувається переміщення ворога всією територією Чернігівської області, але чи можна це назвати відведенням військ – я в цьому не впевнений, Проте, як мінімум, це якесь перегрупування, але й можливо вони дійсно відходять. Це ніяк не дає нам жодного шансу розслабитись, ми маємо бути в тонусі,

– зазначив В'ячеслав Чаус.

Глава ОДА наголосив, що кожен має виконувати свою роботу, адже її на території дуже багато. Він повідомив, що волонтери і влада забезпечує місто продуктами харчування і водою.

За його словами, гуманітарна допомога не доїжджає у всі міста області через окупацію та обстріли ворога, проте в ОДА розуміють цю проблему і обіцяють доїхати з нашими крутими волонтерами.

Як тільки ми відженемо москальську мр*зоту від нашого міста, повноцінна життєдіяльність нашого міста відновиться дуже швидко. В цьому я вас запевняю,

– наголосив Чаус.

Також голова Чернігівської ОДА подякував своїм колегам та команді. Зокрема подяка пролунала до всіх, без виключення, голів громад, які знаходяться на своєму місці, які забезпечують свої громади всім необхідним.

"Хочу подякувати своїй команді, тим, які зі мною тут в Чернігові та головам районних військових адміністрацій: Григорію, Володимиру, Андрію, Івану і знову Андрію. Дякую, що ви на своєму місці та робите таку потрібну всім справу з холодною головою, без паніки та з чітким розумінням, що треба робити", – з такими словами звернувся Чаус до колег.

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