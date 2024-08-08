На Оріхівському напрямку масово нищать ворожі ЗРК, серед останніх – "Бук-М3", – Лиховій

На Оріхівському напрямку ЗСУ масово нищать російські ЗРК. Загалом за перший тиждень серпня росіяни втратили 6 комплексів.

Серед знищених ЗРК є модернізований "Бук-М3". Про це розповів в ефірі телемарафону речник Оперативного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, пише 24 Канал.

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ЗСУ чинять "геноцид" російських ЗРК

Усі шість ЗРК були знищені на Оріхівському напрямку в Запорізькій області.

У нас відбувається якийсь геноцид російських зенітно-ракетних комплексів,

– зауважив Лиховій.

Зокрема, у ніч на 8 серпня біля села Запоріжжя на Оріхівському напрямку на окупованій території ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М3" – досить сучасний модернізований комплекс протиповітряної оборони росіян. Він був прийнятий на озброєння російської армії у 2016 році.

Цієї ж ночі було знищено ЗРК "Оса" в районі Великих Копанів.

За два дні до цього ЗСУ ліквідували "Бук-М1" у районі Українського, один "Тор" та два ЗРК "Бук" на Оріхівському напрямку.

"Якщо ППО противника так проріджується, значить у нас з'являється перевага в небі", – зауважив Лиховій.