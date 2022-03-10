ЗСУ обороняють Харків, ідуть в контрнаступ по багатьох напрямках в області, – глава ОВА

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у соціальній мережі телеграм розповів, яка ситуація в Харкові станом на 10 березня.

За його словами, Збройні сили України обороняють Харків та ідуть в контрнаступ по багатьох напрямках в області.

Важливо Сєвєродонецьк знову обстріляли: подекуди люди навіть не встигли добігти в укриття

Крім того, він зазначив, що ворог деморалізований, знесилений і не робить активних наступальних дій. Саме тому він вдається до цинічних атак із повітря.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми: Як виглядає Маріуполь після удару