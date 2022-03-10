ЗСУ обороняють Харків, ідуть в контрнаступ по багатьох напрямках в області, – глава ОВА
10 березня 2022 , 09:52Читать новость на русском
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов на своїй сторінці у соціальній мережі телеграм розповів, яка ситуація в Харкові станом на 10 березня.
За його словами, Збройні сили України обороняють Харків та ідуть в контрнаступ по багатьох напрямках в області.
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Крім того, він зазначив, що ворог деморалізований, знесилений і не робить активних наступальних дій. Саме тому він вдається до цинічних атак із повітря.
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