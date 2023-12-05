ЗСУ опублікували зворушливий ролик до Дня Збройних Сил та Святого Миколая

Збройні Сили України опублікували на своїй сторінці у Facebook зворушливий відеоролик – привітання з Днем ЗСУ та Святого Миколая, які з цього року святкуються разом.

Цього року українці вперше відзначають разом два свята – День Збройних Сил України та Святого Миколая.

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Цей факт надихнув авторів відеоролика на створення теплої та доброї історії, в якій діти дякують своїм рідним – захисникам і захисницям, та просять захистити наш спільний дім – Україну, і, звісно, Святого Миколая.

"Щоб подаруночки приніс", – мовиться у дописі.

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У ЗСУ повідомляють, що відеоролик знято в межах кампанії з інформаційної підтримки Збройних Сил України. Його створили на волонтерських засадах українські компанії та митці. Ролик транслюватимуть також на українських телеканалах та в кінотеатрах.