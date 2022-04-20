ЗСУ палять їхні машини та накривають артилерією: Арестович розповів, як окупанти "беруть" міста

Російські війська почали наступ на Донбасі, але росіянам вдається зайти лише в пусті міста. Згодом їх там накриває артилерія ЗСУ.

Більше про ілюзорність успіху росіян 19 квітня розповів позаштатний радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі ютубу "Фейгин live". Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його інтерв'ю.

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Усе повторюється по кілька разів

Наразі пропаганда Кремля розповідає про "неймовірне просування" їхніх військ. Проте російські солдати наразі входять лише в населені пункти, де немає людей. У деяких випадках в містах і селах є невеликі групи наших військових. Вони знищують кілька одиниць техніки ворога та відходять.

Вони (окупанти – 24 канал) гордо заявляють, що взяли населений пункт. Потім по них лупить наша артилерія, підбираються доброзичливі українські танки й стріляють,

– розповів Арестович.

Він додав, що такий сценарій подій повторюється по кілька разів. Тому "взяття" міста армією Росії переважно дуже недовготривалий успіх.

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