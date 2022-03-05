ЗСУ підбили "Тигр" і полонили чотирьох окупантів під Миколаєвим
5 березня 2022 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Брати по зброї"
У передмісті Миколаєва українські військовослужбовці підбили "Тигр" і полонили чотирьох російських окупантів.
На відео, яке потрапило в мережу, одного з окупантів питають, де стоїть його рота. Але той каже, що нібито не знає, що перебуває в Україні.
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Я не місцевий… Звідки я знаю, де вона стоїть? Ми не на території України,
– сказав окупант.
Дивіться відео допиту російського полоненого: