ЗСУ підсилять "ШАРКами" – ОККО і "Повернись живим" зібрали кошти на 25 розвідкомплексів

Мережа ОККО і фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" завершили збір 325 мільйонів гривень на 25 розвідкомплексів "ШАРК" для Збройних сил України.

Ініціатива "ОКО ЗА ОКО" стартувала у листопаді минулого року. З кожного проданого літра брендового пального Pulls ОККО перераховувала по 1 гривні на "ШАРКи", інформує 24 Канал. Крім того, небайдужі українці донейтили на комплекси і на спецрахунок "Повернись живим".

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"Ми це зробили. Дякую кожному з мільйонів українських водіїв, що долучились до ініціативи. Гуртом ми змогли доволі швидко акумулювати необхідну суму на розвідкомплекси для підсилення армії. Буквально щотижня на лічильну ми бачили плюс один новий "ШАРК". І така ваша залученість і підтримка вражають, – коментує СЕО ОККО Василь Даниляк. – Ви спонукаєте нас не зупинятися. Тож сьогодні ми підбиваємо підсумки однієї ініціативи, а вже завтра ми стартуємо з новим, не менш масштабним проєктом допомоги ЗСУ разом із "Повернись живим" і вами.



ОККО і "Повернись живим" закумулювали 325 млн грн на 25 розвідкомплексів для ЗСУ / Фото ОККО

"Мільйони українців долучилися заради допомоги війську до нашого з ОККО проєкту, і ми вдячні кожному, – говорить директор "Повернись живим" Тарас Чмут. – Перший із комплексів "ШАРК" – вже у ЗСУ. А скоро й решта 24 вестимуть розвідку уздовж усього фронту. Відстежуватимуть рух ворога й коригуватимуть вогонь артилерії на глибину до 60 кілометрів. А значить, збережуть життя наших захисників і наближатимуть перемогу у війні з Росією. Важливо, що це не окремі безпілотники, а самодостатні автономні комплекси у повнопривідному мікроавтобусі, спеціально розробленому командою Фонду під їхню роботу. Це значно збільшує мобільність і можливості екіпажів, убезпечує їх".



Перший комплекси "ШАРК" вже переданий ЗСУ та коригує вогонь артилерії / Фото ОККО

Нагадаємо, що до кожного з 25 комплексів "ШАРК" вартістю 13 мільйонів гривень входить обладнане пунктом управління прохідне авто Torsus Terrastorm від Pulsar Expo, пускова установка і два БпЛА від Ukrspecsystems, які мають розмах крил 3,4 метра, здатність працювати у повітрі до 4 годин і стійкість до засобів РЕБ. Камера цих БпЛА дає змогу здійснювати адаптивний трекінг цілі навіть при швидкості об'єкта у 100 кілометрів на годину.

У рамках ініціативи для армії також закуплять 25 резервних безпілотників, щоб вчасно можна було замінювати апарати, втрачені чи пошкоджені під час завдань. Поки тривав збір, паралельно йшла підготовка і 25 екіпажів для управління БпЛА.