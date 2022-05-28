ЗСУ пішли у контратаку та відбили Комишуваху, – Арестович про надлом ворога

Українські захисники 27 травня пішли у контрнаступ на Луганщині та відбили Комишуваху. Окупанти наступали на неї, аби мати змогу оточити Лисичанськ.

Однак наразі в лавах росіян відчувається надлам. Про це в ефірі ютюб-каналу "ФЕЙГИН LIVE" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, повідомляє 24 канал.

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Російські окупанти скорочують наступ

Арестович розповів, що у напрямку від Ізюма до Сєвєродонецька відбуваються цікаві зміни. Російські війська почали там трохи видихатися.

Дуже цікаве явище відбувається. Вони тикалися по всіх напрямках, наступали, як могли, скрізь. А зараз вони почали лише на окремих напрямках рухатися, намагаються зосереджуватися, сконцентровувати там сили. Тобто не широким фронтом, а вузьким,

– додав радник голови ОП.

За його словами, як і завжди, загарбники концентрують туди удари авіації та артилерії та намагаються протиснути українських військових. Проте в них нічого не вдається.

"Однак скорочення фронту, цей наступ – це ознаки того, що вони злегка видихаються", – зауважив Арестович.

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ЗСУ відбили Комишуваху

Арестович розповів, що багато говорили про те, що в Сєвєродонецьку росіяни захопили автовокзал та готель "Мир".

"Проте ті, хто знають, ті знають, що це – найвіддаленіша околиця міста. Тобто вони фактично в лісі розташовані, на околиці міста, 2 останні будівлі. Їх взяли. Ось, і навколо них тривають бої. Сказати, що це – прорив у місто, неможливо, хоча такі спроби були", – зазначив радник голови ОП.

До прикладу, 28 травня, за його словами, російські окупанти намагалися заходити зі сторони аеродрому. Проте наші відважні захисники знову по них вгатили.

"На одному напрямку 500 метрів їм вдалося пройти й десь там закріпитися. Але знову ж таки, вони там отримали, й зараз є запитання – чи вони там вже відкотилися, чи далі тривають бої", – додав Арестович.

Окрім цього, 27 травня бійці ЗСУ ходили в Комишуваху. Арестович розповів, що це – один з населених пунктів Луганщини, який розташований північніше Попасної. Туди окупанти "радісно наступали", щоб оточити Лисичанськ.

І наші контратакували й відбили Комишуваху. Наші війська там в контратаку йдуть, власне. Ну загалом подивимось, але я з обережним оптимізмом казав би, що деякі ознаки надлому російського угруповання на цьому напрямку почали даватися в знаки,

– наголосив радник голови ОП.

Арестович підсумував, що зробив такий висновок, адже загарбники звужують темпи та масштаби своїх дій.

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