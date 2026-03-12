Врятували Запоріжжя: як ЗСУ обхитрили росіян на фронті і чому далі може бути ще цікавіше

Сили оборони України продемонстрували успішні контрудари на полі бою, повернувши під свій контроль майже всю територію Дніпропетровщини. Експерти кажуть, що для росіян це стало подвійним шоком.

Не лише вони втратили захоплені території, але й тепер під загрозою їхнє просування на іншому напрямку. Спеціально для 24 Каналу експерти розібрали, що зараз відбувається на фронті, як ЗСУ змогли повернути собі ініціативу, і що ще може змінитися у боях.

Дивіться також Росіяни здійснили ще кілька проривів кордону на Сумщині й готують весняний наступ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка російська тактика перестала працювати?

У Генштабі повідомили, що українські військові майже повністю вибили росіян з Дніпропетровської області. Там зачистили 400 квадратних кілометрів. Військовий оглядач Іван Тимочко зазначив, що Росія доклала величезних зусиль, аби зайти на Дніпропетровщину. Вони вигадували різні способи, аби принаймні символічно показати, що перетнули межі нової області.

Пропагандисти постійно акцентували на цьому, мовляв, Росія ще може показати шалений успіх на фронті, розширивши його до нової області.

Росія подавала це як стратегічний успіх. Тепер виходить, що на одному з напрямків вони стратегічно програли. Звільнення Дніпропетровщини – серйозний удар і виклик,

– наголосив Тимочко.

Кремль знав, що фактично відправляє своїх військових на вірну смерть. ЗСУ там з надзвичайно високою результативністю знищували ворога. А зрештою, і відвоювали території назад ще швидше, ніж росіяни їх захопили. Отже, втрати Росії виявилися абсолютно марними.

Яка ситуація на Дніпропетровщині: погляньте на карті

Окрім військового, це матиме й політичне значення для Володимира Путіна. Успіх Сил оборони – це справжній ляпас всьому російському командуванню.

"Важливий момент. Уже перестала працювати російська стратегія просування – інфільтрація. На ці дії знайшли контрдії. Велика кількість російських військ, які інфільтровувались та просочувались, були знищені", – зауважив військовий оглядач.

Українська сторона натомість показала неймовірні результати. Нашим бійцям не просто вдалося відбити території, але й убезпечити інший напрямок – Запорізький.

Як росіяни втратили ініціативу на Дніпропетровщині: дивіться відео

Як контрудари на Дніпропетровщині врятували Запоріжжя?

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив, що дії українських військових не можна назвати повноцінною контрнаступальною операцією. Це радше контрнаступальні дії тактичного рівня.

Зокрема, це можна пояснити тим, що для масштабної операції потрібно залучити щонайменше дві дивізії, або 3 – 4 корпуси. Такі сили наразі не беруть участі у контрнаступі.

Основне завдання наших дій – не дати росіянам можливість створити угруповання для атаки на північно-східну частину Запорізької області з боку Гуляйполя. Контрударом ми фактично нівелювали цю проблему для Запоріжжя. Деякі наші штурмові підрозділи продовжують контрнаступ тактичного рівня, і позитивна динаміка зберігається,

– пояснив Світан.

Полковник запасу додав, що російська армія припустилась помилки, яку також використали ЗСУ на свою користь. Вони стрімко почали просуватися у Дніпропетровську область, забувши про укріплення тилів та оперативне наповнення.

"Зараз ми їх спіймали і відтискаємо назад, повертаючи раніше втрачені рубежі", – додав військовий експерт.

Що відбувається у Запорізькій області: дивіться на карті

Та все ж найгірша ситуація для росіян навіть не на Дніпропетровщині, а у Запорізькій області. Сухопутний коридор там є зоною, куди долітають українські засоби ураження. Це й не дає можливість росіянам розвинути наступ.

"Росіяни притиснуті фронтом до Азовського моря. Скільки б військових там не було, вони залишатимуться у скрутному становищі через розташування самого фронту. Своїми ракетами ми дістаємо до Азовського узбережжя – тобто можемо перерізати сухопутний коридор з повітря", – наголосив Світан.

Тому головним завданням росіян було розширити сухопутний коридор, тому й перекинули чимало військових в район Гуляйполя у бік Покровського. Але вони вперлися у Гуляйполе та Оріхів.

Що потрібно Україні для прориву на фронті?

Отже, без розширення сухопутного коридору на цій ділянці росіяни постійно будуть під українськими ударами. Змінитись ситуація докорінно може тоді, вважає Світан, коли в України з'явиться більше авіації, і – головне – достатньо озброєння для неї.

Адже наявність великої кількості літаків без ракет чи інших снарядів – просто не мають сенсу.

Щойно у нас буде достатньо літаків та засобів ураження – ми переріжемо цей сухопутний коридор ворога. Тоді Запорізький фронт буде фронтом для подальших наступальних операцій (України, – 24 Канал) для виходу на Азовське узбережжя. Росіяни це чудово розуміють, тому робитимуть все, щоб цей коридор для себе розширити,

– пояснив полковник запасу.

Однак щойно ворог хоче зібрати велике угруповання для наступу – туди прилітають українські засоби. Зупиняти ворога можуть і контрударами. Фактично, українські військові чудово грають на випередження.

Попри все, підсумував Світан, головним завданням на 2026 рік для росіян буде саме Запорізька область.

Як далі можуть діяти ЗСУ на Запоріжжі: дивіться відео

Що зараз відбувається на фронті: головне