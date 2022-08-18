Збройні Сили України на Півдні атакували опорні пункти ворога. російські окупанти втратили 29 одиниць особового складу та техніку.

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Окупанти мають значні втрати на Півдні

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно,
– пояснило командування.

Також додали, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали вогневі завдання. Внаслідок цього окупанти втратили:

  • 29 одиниць особового складу;
  • самохідну гармату 203-го калібру "Піон";
  • 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
  • а також – склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

За даними командування, остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі досі багато ракет ворога

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін. Там і далі перебуває:

  • два ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр";
  • а також один великий десантний корабель.

"Тож залишаєься вірогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена, адже на морі триває шторм. Міни можуть дрейфувати. Зокрема, й до берегу", – повідомили в ОК "Південь".

росіяни намагались атакувати ЗСУ

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в регіоні складна та напружена, проте контрольована. Ворог щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Ворог намагався:

  • силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню приховано захопити наш спостережний пункт. росіян вдалось зупинити відкритим вогнем. Окупант ретирувався;
  • тричі здійснити авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав;
  • застосувати 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи ППО. Результат мав прикрий.

Окрім того, російські загарбники 4 рази за день атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатили з "Граду".

"На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат", – пояснило ОК "Південь".

Коротко про атаку на Миколаїв

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