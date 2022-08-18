Збройні Сили України на Півдні атакували опорні пункти ворога. російські окупанти втратили 29 одиниць особового складу та техніку.
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Окупанти мають значні втрати на Півдні
Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно,
– пояснило командування.
Також додали, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали вогневі завдання. Внаслідок цього окупанти втратили:
- 29 одиниць особового складу;
- самохідну гармату 203-го калібру "Піон";
- 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;
- а також – склад постачання боєкомплекту в Білогірці.
За даними командування, остаточні втрати ворога дорозвідуються.
У Чорному морі досі багато ракет ворога
В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін. Там і далі перебуває:
- два ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр";
- а також один великий десантний корабель.
"Тож залишаєься вірогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена, адже на морі триває шторм. Міни можуть дрейфувати. Зокрема, й до берегу", – повідомили в ОК "Південь".
росіяни намагались атакувати ЗСУ
Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в регіоні складна та напружена, проте контрольована. Ворог щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Ворог намагався:
- силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню приховано захопити наш спостережний пункт. росіян вдалось зупинити відкритим вогнем. Окупант ретирувався;
- тричі здійснити авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав;
- застосувати 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи ППО. Результат мав прикрий.
Окрім того, російські загарбники 4 рази за день атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатили з "Граду".
"На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат", – пояснило ОК "Південь".
Коротко про атаку на Миколаїв
- У ніч проти 17 серпня російські окупанти атакували Миколаїв. По місту було 6 "прильотів".
- Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Також вороги пошкодили понад 30 будинків.
- Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що 2 російські ракети влучили в приміщення університету. На щастя, охоронець, який там був, не постраждав.