Збройні Сили України на Півдні атакували опорні пункти ворога. російські окупанти втратили 29 одиниць особового складу та техніку.

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Окупанти мають значні втрати на Півдні

Наша авіація продовжувала практику атак опорних пунктів та районів зосередження ворожої сили, озброєння та техніки. Такі ураження нанесено в районі Нововознесенського та Олександрівки, відповідно,

– пояснило командування.

Також додали, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали вогневі завдання. Внаслідок цього окупанти втратили:

29 одиниць особового складу;

самохідну гармату 203-го калібру "Піон";

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

а також – склад постачання боєкомплекту в Білогірці.

За даними командування, остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі досі багато ракет ворога

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту практично не має змін. Там і далі перебуває:

два ракетоносії з 16 ракетами типу "Калібр";

а також один великий десантний корабель.

"Тож залишаєься вірогідність ракетних ударів та обстрілів на рівні – висока, мінна небезпека у прибережних зонах – підвищена, адже на морі триває шторм. Міни можуть дрейфувати. Зокрема, й до берегу", – повідомили в ОК "Південь".

росіяни намагались атакувати ЗСУ

Оперативне командування "Південь" повідомило, що ситуація в регіоні складна та напружена, проте контрольована. Ворог щодня втрачає в якості морально-психологічного стану. Ворог намагався:

силами мотострілкового взводу за підтримки реактивної системи залпового вогню приховано захопити наш спостережний пункт. росіян вдалось зупинити відкритим вогнем. Окупант ретирувався;

тричі здійснити авіаційні удари по позиціях ЗСУ вздовж лінії зіткнення. Успіху не мав;

застосувати 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи ППО. Результат мав прикрий.

Окрім того, російські загарбники 4 рази за день атакували Зеленодольську громаду Криворіжжя важкою ствольною артилерією та двічі гатили з "Граду".

"На щастя всі снаряди впали у відкриту місцевість. Без людських втрат", – пояснило ОК "Південь".

Коротко про атаку на Миколаїв

У ніч проти 17 серпня російські окупанти атакували Миколаїв. По місту було 6 "прильотів".

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що росіяни влучили в Чорноморський національний університет імені Петра Могили. Також вороги пошкодили понад 30 будинків.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що 2 російські ракети влучили в приміщення університету. На щастя, охоронець, який там був, не постраждав.

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