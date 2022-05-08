ЗСУ на Півдні вразили понад 120 цілей: "відмінусували" 80 загарбників, з них 46 – під Зміїним

8 травня 2022 , 02:41
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Джерело:

ОК "Південь"

Активна боротьба з рашистами на Південному напрямку триває. Наші герої можуть похизуватися новими здобутками, а ворог – новими втратами.

Південний напрямок залишається лінією гарячого протистояння ворогу. Росіяни будь-що намагаються втримати свої позиції, але можуть це робити лише ціною великих втрат. 

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Втрати ворога на Півдні 

 
Автор: Ярослав Сиваківський