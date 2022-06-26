ЗСУ на Півдні завдали 5 авіаударів: знищили 24 окупанти, танки та склади боєприпасів

Українські бійці продовжують нищити російських окупантів на Півдні. Протягом доби 25 червня вони завдали 5 авіаударів по позиціях загарбників.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що російські окупанти в операційній зоні ОК продовжують оборонятися. Нових ударних угруповань вони не створюють, водночас намагаючись виснажити українські війська ракетно-артилерійськими та мінометними обстрілами.

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Росія втрачає солдатів та техніку на Півдні

Росіяни 25 червня вдарили реактивними системами залпового по південному Криворіжжю. Окупанти пошкодили приватні будинки та соціальну інфраструктуру. На щастя, втрат серед мирних жителів не було.

У відповідь українська авіація відпрацювала 5 ударів по скупченню загарбників і їхньої техніки, а також по командних та опорних пунктах ворожих підрозділів. Наразі результати ударів уточнюють. Водночас зафіксовані втрати окупантів за добу становлять:

24 загарбники,

2 танки,

5 інших броньованих машин.

Також українські захисники знищили 2 ворожі польові склади боєприпасів та вогневу точку.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати Росії в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення окупаційна армія зазнає в Україні катастрофічних втрат. Станом на ранок 25 червня українським захисникам вдалося ліквідувати майже 35 тисяч російських загарбників.

Окрім особового складу ворог стрімко втрачає техніку, яка подекуди коштує кілька мільйонів доларів за одиницю. Бійці Збройних Сил України вже спопелили:

1511 танків,

3645 бойових броньованих машин,

764 артилерійські системи,

241 реактивну систему залпового вогню,

99 засобів протиповітряної оборони,

217 літаків,

184 гелікоптери,

626 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня,

137 крилатих ракет,

14 кораблів та катерів,

2560 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн,

60 одиниць спеціальної техніки.

За інформацією Генштабу, найбільших втрат окупанти зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках. Зауважте, що ці дані – неточні, адже підрахунок ворожих втрат ускладнюється активними бойовими діями. Цілком ймовірно, що втрати Росії можуть бути значно більшими.

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