ЗСУ показали момент збиття російського бомбардувальника на Харківщині
3 квітня 2022 , 13:20Читать новость на русском
Джерело:командування Повітряних сил ЗСУ
На Харківщині наші захисники збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Момент падіння ворожої техніки потрапив на відео.
Бомбардувальник збили зранку 3 квітня. Також наші військові перехопили розмову росіян після того, як збили винищувач.
Важливо У МВС сказали, де триватимуть головні бої найближчий тиждень
Горить, горить, повністю горить, бл*ть,
– сказав військовий-окупант.
Зауважимо, після падіння винищувача трапилася пожежа.
Дивіться відео моменту падіння винищувача: