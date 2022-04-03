ЗСУ показали момент збиття російського бомбардувальника на Харківщині

3 квітня 2022 , 13:20
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Джерело:

командування Повітряних сил ЗСУ

На Харківщині наші захисники збили винищувач-бомбардувальник Су-34. Момент падіння ворожої техніки потрапив на відео.

Бомбардувальник збили зранку 3 квітня. Також наші військові перехопили розмову росіян після того, як збили винищувач.

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Горить, горить, повністю горить, бл*ть,
– сказав військовий-окупант.

Зауважимо, після падіння винищувача трапилася пожежа.

Дивіться відео моменту падіння винищувача:

 

Автор: Софія Мінджоса