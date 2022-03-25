ЗСУ показали окупантам, що море не буде спокійним – там буде вогонь, – Зеленський

Володимир Зеленський ввечері 25 березня вчергове звернувся до українців. Президент, зокрема, подякував всім нашим захисникам, які вказують російським кораблям дорогу у "відомому напрямку".

Верховний Головнокомандувач запевнив, що окупантам варто боятися не лише неспокійного моря унаслідок природних обставин, але й вогню з боку українських військових. 24 канал передає деталі.

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Президент України висловив вдячність ЗСУ за те, що вони показали окупантам, що шторм – не єдина проблема, яка чекає на окупантів на українському морі, якщо вони й далі наважуватимуться захоплювати наші землі.

Вдячний нашим захисникам, які показали окупантам, що море не буде для них спокійним навіть тоді, коли там не буде шторму, – бо там буде вогонь! Як на тих російських кораблях, які цього тижня відправились відомим маршрутом з порту "Бердянськ",

– промовив Володимир Зеленський.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 25 березня: дивіться відео