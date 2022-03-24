У ЗСУ показали, як навчають новобранців в інтерактивних тирах
24 березня 2022 , 18:23Читать новость на русском
Усі військовослужбовці, які нещодавно поповнили лави Збройних Сил України, Територіальної оборони та інших формувань проходять спеціальну підготовку.
Спершу новобранці набираються навичок в інтерактивних тирах та на тренажерах. Наступний етап підготовки – полігон.
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Це два обов'язкових етапи. Лише після цього новоспечені воїни разом з особовим складом вирушають нищити російського окупанта.
Як проходять навчання на тренажерах: фото ЗСУ
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