У ЗСУ показали, як навчають новобранців в інтерактивних тирах

Усі військовослужбовці, які нещодавно поповнили лави Збройних Сил України, Територіальної оборони та інших формувань проходять спеціальну підготовку.

Спершу новобранці набираються навичок в інтерактивних тирах та на тренажерах. Наступний етап підготовки – полігон.

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Це два обов'язкових етапи. Лише після цього новоспечені воїни разом з особовим складом вирушають нищити російського окупанта.

Як проходять навчання на тренажерах: фото ЗСУ

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