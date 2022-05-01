У ЗСУ показали, як воїни на Донеччині успішно нищать російські безпілотники "Орлан-10"
Джерело:СтратКом ЗСУ
У Донецькій області українській захисники продовжують вправно нищити російську техніку. Цього разу українські розвідники знищили "Орлан-10", який належав МНС Росії
Захисники угруповання ООС успішно нищать багатоцільові російські БПЛА "Орлан-10". В українському небі почала літати техніка Міністерства надзвичайних ситуацій Росії – схоже, що в окупантів дефіцит безпілотників.
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Українські воїни Операції Об'єднаних сил збили чергову "пташку" в небі над Донбасом. На безпілотнику вибита назва "МЧС России".
Українці збили ворожий БПЛА / Фото Управління стратегічних комунікацій
На фото видно, що "пташка" належить до МЧС російського рейху.
Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками.
Чекаємо тепер у небі на їхні бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями!
– написали в Управлінні стратегічних комунікацій України.
Українці збили ворожий БПЛА / Фото Управління стратегічних комунікацій
Битва за Донбас: що відомо
- Українці стійко боронять нашу землю від окупантів та не дозволяють росіянам пройти вглиб областей.
- За 30 квітня ЗСУ відбили 6 атак окупантів, знищили 81 одиницю особового складу та понад 20 одиниць російської техніки.
- Станом на 30 квітня в Україні загинуло вже понад 23 тисячі окупантів.
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