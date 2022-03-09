ЗСУ попросили журналістів позначати службові автівки винятково написом "PRESS"

9 березня 2022 , 17:33
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Джерело:

телеграм ЗСУ

Журналісти щодня борються на інформаційному фронті. Втім, є й ті, що працюють на полі бою, ризикуючи своїм життям.

Щоб убезпечити представників ЗМІ, Збройні сили України звернулися до них із проханням. 

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Шановні журналісти, переконливо просимо вас позначати ваші службові автівки винятково написом "PRESS",
– попрохали ЗСУ.

Річ у тім, що "TV" – за різних обставин може зчитуватись, як літера "V". Її використовують для позначення ворожої техніки.


ЗСУ звернулися до журналістів із проханням / Фото із телеграму ЗСУ

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Автор: Марта Касіянчук