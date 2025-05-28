Сухопутні війська посилять контроль за призначенням на тилові посади в ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ посилює контроль за призначенням військовослужбовців на тилові посади. Усе через те, що дехто використовує такі посади як спосіб уникнення відповідальності.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Сухопутних військ.

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Чому посилять контроль за призначенням на тилові посади

У Сухопутних військах зазначають, що тилові посади, як-от у сферах логістики, фінансово-економічної служби, медичного забезпечення чи забезпечення адміністративних функцій – існують для того, щоб ефективно забезпечувати Збройні сили всім необхідним.

Втім, трапляються випадки, коли окремі особи, включно з фігурантами корупційних кримінальних справ, намагалися скористатися тиловими посадами, аби уникнути відповідальності. У відповідь на це командування ухвалило рішення посилити контроль за процесом призову та призначень на тилові вакансії.

Так, наприклад, за наказом командира військової частини від 9 травня було скасовано призов на посаду бухгалтера для заступниці прокурора Запорізької області Наталі Максименко через порушення порядку мобілізації.

"Кожна посада, навіть у тилу, вимагає високої відповідальності, професіоналізму та відданості справі захисту України. Тилові підрозділи не будуть "безпечною гаванню" для тих, хто прагне уникнути справедливого покарання. Сухопутні війська залишаються відданими принципам прозорості, законності та справедливості в усіх аспектах своєї діяльності", – наголосили у заяві.