ЗСУ поставлять "крапку" щодо агресії Росії на полі бою, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович прокоментував ситуацію щодо нападу Росії на Україну.

За його словами, вся ситуація буде вирішена на полі бою. ЗСУ та інші сили оборони поставлять "крапку" в агресії Російської Федерації.

Цікаво Противник зупинений практично по всіх напрямках, українські війська здійснюють контратаки

Крім того, він повідомив, яких втрат зазнав противник за добу:

Особового складу – 266 осіб військовослужбовців.

Танків – 18.

Бойових броньованих машин – 60.

Артилерійських систем – 2 одиниці.

Реактивних систем залпового вогню – 2 одиниці.

Засобів ППО – 2 одиниці.

Автомобільної техніки – 32 одиниці.

"Проте за новими даними протягом доби збили 6 літаків й ця інформація могла ще не встигнути потрапити в офіційні дані", – додав Арестович.

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