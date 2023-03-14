ЗСУ поцілили по ворогу на Херсонщині, біля Бахмута позиційні бої: головне з Генштабу

Українські війська продовжують стримувати наступ окупантів на Бахмут, де не припиняються позиційні бої.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 14 березня інформує про оперативну обстанову на оусіх напрямках фронту.

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Росіяни продовжують наступати на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Не полишають спроб вийти на адміністративний кордон Донецької та Луганської областей,

– йдеться у повідомленні.

Ракетні атаки ворога

Протягом доби росіяни завдали 30 авіаційних та 8 ракетних ударів, один з яких — по місту Краматорськ. Пошкоджено триповерхову житлову будівлю, є загиблі і поранені серед місцевого населення.

Ще одного ракетного удару окупанти завдали по місту Затока Одеської області — уламками ракети пошкоджено одну з будівель дитячого навчального закладу “Золота Рибка”. Жертв та втрат серед місцевого населення немає.

Також, окупанти здійснили понад 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

Яка ситуація на фронті на війні в Україні

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Окупанти продовжують інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей. А на території Бєлгородської області збройні сили Росії тримають угруповання військ для проведення демонстративних дій, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Архипівка, Михальчина Слобода, Колос та Єліне Чернігівської області, Українське, Зноб-Новгородське, Середина-Буда, Ромашкове, Бачівськ, Старикове, Волфине, Грабовське та Порозок на Сумщині, а також Гур’їв Козачок, Козача Лопань, Гранів, Глибоке, Красне, Бологівка, Красне Перше, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках упродовж доби росіяни безуспішно намагалися прорвати оборону Сил оборони.

Вчергове артилерійських обстрілів зазнали низка населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення, а саме: Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка та Золотарівка Луганської області. Окупанти вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки.

На Бахмутському напрямку росіяни не полишають спроб захопити Бахмут, де тривають постійні позиційні бої.

Водночас українські захисники відбили атаки росіян в районах населених пунктів Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка. Російських обстрілів зазнали, зокрема, Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Курдюмівка, Озарянівка та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках росіяни безуспішно наступали в напрямку населених пунктів Кам’янка, Невельське, Новокалинове та Мар'їнка. Російських обстрілів зазнали, зокрема, Бердичі, Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Нетайлове, Красногорівка, Невельське, Мар'їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів поряд з лінією зіткнення, зокрема, Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Зарічне, Залізничне, Кам’янське, Мар’ївка та Новосілка Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Веселе, Іванівка, Микільське, Антонівка, Зеленівка, Дніпровське і Берегове Херсонської області та місто Херсон.

Ситуація на окупованих територіях

У Генштабі повідомили, що упродовж минулої доби в населеному пункті Абрикосівка тимчасово зайнятої території Херсонської області окупанти за активної підтримки місцевої окупаційної так званої "влади" здійснювали фільтраційні заходи стосовно місцевого населення.

На території прибережних турбаз і пансіонатів міста Ялта Донецької області, протягом останніх декількох діб, було розміщено додатково близько тисячі військовослужбовців російського війська.

Повідомляють, що у зв'язку з цим повністю перекриті найближчі вулиці та вся пляжна зона, розставлені додаткові блокпости та вдвічі збільшено кількість піших патрулів. Помічено обладнання інженерних загороджень та окопів і бліндажів на самій території баз відпочинків в безпосередній близькості до місць базування окупантів. Також збільшено кількість навчальних стрільб з різних видів озброєння в напрямку моря.

9 ударів по окупантах

Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу окупаційного війська.