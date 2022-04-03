ЗСУ повністю контролюють повітряний простір, навіть там, де окупанти наростили сили, – Ігнат
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що сьогодні вранці, 3 квітня, було збито ще один винищувачі-бомбардувальники Су-34. А на Південному напрямку збито дві крилаті ракети.
За його словами, противник нарощує сили на південному напрямку. Але попри це, ЗСУ контролюють повітряний простір.
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Так, там важко виконувати завдання, але і на таких складних напрямках, як бачимо, нам вдається впевнено бити ворога. Успіхи вчорашнього і сьогоднішнього дня – доказ цього,
– сказав речник Повітряних сил.
Він запевнив, що до вечора буде нова інформація щодо збитих рашистських бортів.
Нагадаємо, що впродовж вчорашньої доби Повітряні сили ЗСУ уразили 8 повітряних цілей окупантів. Зокрема, 2 літаки. За попередніми даними, мовиться про винищувачі-бомбардувальники Су-34.
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