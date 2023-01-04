ЗСУ на Сході приземлили ворожий штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Захисникам українського неба вдень 4 січня вдалося "приземлити" ворожий штурмовик Су-25. Така ж доля спіткала й на вертоліт Ка-52
Ці ворожі цілі були знищені нашими воїнами на Сході України. У Повітряних силах повідомили, що 2 одиниці ворожої авіації знищили протягом 5 годин.
Зверніть увагу В окупованому Криму на мисі Фіолент – пожежа: чули звуки вибухів
Що відомо про "жорстку посадку" ворожої авіації
У Повітряних силах повідомили, що протягом 5 годин 4 січня підрозділи зенітних ракетних військ "жорстко посадили" ворожі штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52. Компанію їм склав ще й ворожий безпілотник "Орлан-10".
З 11.00 по 16.00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",
– повідомили в Повітряних силах.
Таким чином ворожі штурмовик, гелікоптер та безпілотник поповнять статистику Генштабу щодо втрат окупантів за час повномасштабного вторгнення, До слова, статистика втрат загарбників станом на 4 січня 2023 року виглядає так:
- близько 108 910 окупантів;
- 3 038 танків;
- 6 106 бойових броньованих машин;
- 2 039 артилерійських систем;
- 424 реактивні системи залпового вогню;
- 215 засобів ППО;
- 283 літаки (+1 штурмовик Су-24);
- 270 гелікоптерів (+1 вертоліт Ка-52);
- 1 842 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1 безпілотник "Орлан-10");
- 723 крилаті ракети;
- 16 кораблів та катерів;
- 4 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 181 одиниця спеціальної техніки.