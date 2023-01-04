ЗСУ на Сході приземлили ворожий штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52

4 січня 2023, 23:05
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Джерело:

Повітряні сили ЗСУ

Захисникам українського неба вдень 4 січня вдалося "приземлити" ворожий штурмовик Су-25. Така ж доля спіткала й на вертоліт Ка-52

Ці ворожі цілі були знищені нашими воїнами на Сході України. У Повітряних силах повідомили, що 2 одиниці ворожої авіації знищили протягом 5 годин.

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Що відомо про "жорстку посадку" ворожої авіації

У Повітряних силах повідомили, що протягом 5 годин 4 січня підрозділи зенітних ракетних військ "жорстко посадили" ворожі штурмовик Су-25 та вертоліт Ка-52. Компанію їм склав ще й ворожий безпілотник "Орлан-10".

З 11.00 по 16.00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52, та БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10",
– повідомили в Повітряних силах.

Таким чином ворожі штурмовик, гелікоптер та безпілотник поповнять статистику Генштабу щодо втрат окупантів за час повномасштабного вторгнення, До слова, статистика втрат загарбників станом на 4 січня 2023 року виглядає так:

  • близько 108 910 окупантів;
  • 3 038 танків;
  • 6 106 бойових броньованих машин;
  • 2 039 артилерійських систем;
  • 424 реактивні системи залпового вогню;
  • 215 засобів ППО;
  • 283 літаки (+1 штурмовик Су-24);
  • 270 гелікоптерів (+1 вертоліт Ка-52);
  • 1 842 безпілотники оперативно-тактичного рівня (+1 безпілотник "Орлан-10");
  • 723 крилаті ракети;
  • 16 кораблів та катерів;
  • 4 745 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 181 одиниця спеціальної техніки.
Автор: Іван Магуряк